«Удобно и комфортно», - опубликованы фото новых украинских вагонов-трансформеров

Крюковский вагоностроительный завод опубликовал фотографии вагонов с трансформирующейся мебелью, из которых составили скоростной поезд Киев – Ивано-Франковск.

Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Всего у завода «Укрзалізниця» заказала 13 вагонов с трансформирующейся мебелью, 6 из них передали заказчику. Количество пассажирских спальных мест в вагоне – 40, мест для сидения – 60. Одно купе отведено для отдыха проводников. Срок эксплуатации 30 лет.

«Такие вагоны можно использовать как на длинных, так и на коротких маршрутах. На коротких маршрутах трансформируемая мебель позволяет значительно увеличить количество пассажиров, что выгодно перевозчику. А в случае многочасовых поездок в них созданы максимально комфортные условия для путешествия, отдыха и сна пассажиров. В варианте, изображенном на фото, в купе предусмотрено 6 мест для сидения. Все кресла удобные, мягкие, оборудованы подлокотниками и подголовниками. Если нужно, спинку среднего кресла можно опустить и получить удобный откидной стол».