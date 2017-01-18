«Удобно и комфортно», - опубликованы фото новых украинских вагонов-трансформеров

Крюковский вагоностроительный завод опубликовал фотографии вагонов с трансформирующейся мебелью, из которых составили скоростной поезд Киев – Ивано-Франковск.
Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Всего у завода «Укрзалізниця» заказала 13 вагонов с трансформирующейся мебелью, 6 из них передали заказчику. Количество пассажирских спальных мест в вагоне – 40, мест для сидения – 60. Одно купе отведено для отдыха проводников. Срок эксплуатации 30 лет.
«Такие вагоны можно использовать как на длинных, так и на коротких маршрутах. На коротких маршрутах трансформируемая мебель позволяет значительно увеличить количество пассажиров, что выгодно перевозчику. А в случае многочасовых поездок в них созданы максимально комфортные условия для путешествия, отдыха и сна пассажиров. В варианте, изображенном на фото, в купе предусмотрено 6 мест для сидения. Все кресла удобные, мягкие, оборудованы подлокотниками и подголовниками. Если нужно, спинку среднего кресла можно опустить и получить удобный откидной стол».
«Для того, чтобы перейти в ночной режим, необходимо снять спинку сиденья с позиции фиксации и опустить ее. И вот уже перед вами полноценное спальное место с матрасом. Таким же образом можно перевести из дневного положения в ночное и верхние полки. Подголовники на нижних местах откидываются, под ними размещены удобные полочки для необходимых в дороге мелочей, держатели для брюк. Для пассажиров с верхних полок также предусмотрены аналогичные шкафчики с закрывающейся дверцей. Матрас фиксируется ремнями. Он изготовлен из мягкого и легкого полиуретана, помещен в чехол, который легко снять и отдать в стирку», - рассказали в пресс-службе.