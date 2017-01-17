Судья-взяточник, который «слег» в больницу из-за суда, резво убежал от журналистки

Задержанный на взятке судья Киевского апелляционного суда Игорь Петрик, который в ходе заседания суда заявил о своей болезни, довольно быстро убежал от журналистки, которая хотела задать вопрос о взятке.

Об этом говорится в сюжете программы «Наші гроші. Досудилися».

Как отмечают журналисты, после получения обвинений судья Петрик внезапно очень сильно заболел и лег в больницу. Поэтому он не мог присутствовать при рассмотрении дела.

При этом, в больнице сказали, что Петрик пробыл там всего один день. И на видео видно: как для больного, судья очень быстро бегает.

Напомним, судья ВАСУ с двумя элитными квартирами в Киеве судится за служебное жилье.