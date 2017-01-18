В Николаеве по услуге «Брак за сутки» расписалась первая пара

В Николаеве благодаря услуге «Брак за сутки» расписалась первая пара.

Об этом сообщает управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

Так, по инициативе управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета и администрации Николаевского городского дворца культуры и торжественных событий услуга «Брак за сутки» теперь заработала и в Николаеве.

«13 января 2017 года нововведением уже воспользовалась первая пара. Еще недавно молодожены только мечтали подать заявление на регистрацию брака, а уже через сутки стали мужем и женой. Цветы, шампанское, кольца и живая музыка придали празднику настоящей торжественности. Молодую семью поздравили начальник Главного территориального управления в Николаевской области Роман Возняк, заместитель начальника управления Георгий Решетилов и директор Николаевского дворца культуры и торжественных событий Людмила Бондарь», - сообщили в управлении.

При этом добавили, что сюрпризом для молодоженов стал настоящий вертеп, народные песни и колядки в исполнении народного ансамбля «Витовчане» Николаевского городского дворца культуры «Корабельный» и артистов народного молодежного театра «С.Т.У.К.» Николаевского городского дворца культуры и искусств.

«Заявки на оформление брака по сокращенному варианту принимаются в Николаевском городском дворце культуры и торжественных событий по адресу: ул. Спасская, 44 (тел: 37-28-24)», - сообщили в управлении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве можно будет пожениться за сутки