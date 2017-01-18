Город Николаев, наши дни. Точнее ночи. Подходя к остановке «Южная» в 23,50 наблюдаю приближающийся троллейбус. Почему бы и нет – подумал я. Боже, какой я был наивный… Мог ли я тогда знать, что это будет единственное транспортное средство (если речь об общественном транспорте) в городе Николаеве на ближайшие полтора часа! Стою на проезжей части, готовлюсь к посадке в троллейбус №2 с бортовым номером 3027. Стою «по форме». На остановке отличное освещение. Оно останавливается. Стоит минуту и, не открыв мне двери, не смотря на то что я стою «в притирку» резко трогается с места. Пассажиры в троллейбусе были. Мягко говоря – я удивился. Ну, думаю – догоню его на маршрутке и, на конечной, любезно поинтересуюсь, как так вышло. Но, не тут-то было. По истечении минут 30-35 не поверите, что я вижу! Он уже возвращается и высаживает пассажиров на другой стороне улицы. Я успел перехватить одного из них и поинтересоваться, может он не просто пассажир, а сотрудник троллейбусного депо? И троллейбус служебный. Молодой человек мне поведал, что он сел в троллейбус на улице Соборной. Внимание, вопрос номер раз: с какой скоростью двигался троллейбус по маршруту во время ночного гололеда, успев с Южной на Намыв и обратно за 30-35 минут? А «маршруток» тем временем все не было. Тут на остановку подходит еще один пассажир, который отчаялся дождаться маршрутку на Богоявленском проспекте и пришел на проспект Мира, что бы «хоть на чем-то» уехать. Учитывая, что по Херсонскому шоссе после 21 тоже практически ничего не ходит, а в это время это уже 100%, у меня возникает вопрос номер два: у нас в городе вообще есть общественный транспорт?

Но тут на горизонте снова замаячил мой любимый троллейбус с бортовым номером 3027. Подкрался к остановке, посмотрел на нас и проехал мимо. Снова с пассажирами, снова с подсвеченной номерной табличкой. Более того, на пустом проспекте с желтыми светофорами (т.е. на светофоре он не стоял) было видно, как две минуты он стоял на остановке «Колос». Отсюда вырисовывается вопрос номер три: Какого х*ра? У нас дифференциация пассажиров на выпуклый водительский глаз происходит? Или просто у него личная неприязнь к людям в форме Вооруженных Сил Украины?

Если у кого-то, из компетентных особ, возникает желание убедиться в моей правоте – смотрите видео.

Так же данный случай был зафиксирован на линии 102. Кроме того, можно спросить видео с камеры остановочного кафе «Вкотлете» и данные с JPS трекера троллейбуса. Так или иначе – я буду продолжать разбираться. И лучше вам самим разрешить эту проблему, иначе я сам спрошу у этого персонажа «как так вышло». Почти полтора часа на морозе – не воодушевляет, особенно когда тебе в 6 утра вставать на службу.

И крайний мой вопрос по теме: Почему у нас в городе нет общественного транспорта по вечерам. Если это норма, то почему компетентные органы не уведомляют население, что после 24 часов у нас в городе действует «транспортный комендантский час»? Жду реакции.

18/01/17 Плетенчук Д.В. #pletenchukclub