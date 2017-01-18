Нардеп принес в Раду водку и сигареты из «ДНР», купленные в Украине

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Народный депутат фракции «Народного фронта» Игорь Лапин принес в зал заседаний Верховной Рады бутылку водки и пачку сигарет с акцизными марками так называемой «ДНР».

Об этом сообщает «Страна».

Водка под названием «Московская» вызвала живой интерес у коллег нардепа.

«Коллега Лапин принес в зал чтобы показать с трибуны водку с акцизной маркой «ДНР», которую он купил на подконтрольной Украине территории», – рассказал другой представитель «Народного фронта» Константин Матейченко.

Нардеп также заверил, что употреблять алкоголь на заседании парламента они не собирались.

Ранее Лапин сообщил на своей странице в Facebook, что купил водку с акцизами «ДНР» на территории Украины.

«Я злой. Ооочень! Новогодние и рождественские праздники провел в окопах. А эти товары приобретены мной на территории Украины. Пока ребята гниют в окопах, барыги торгуют нашими жизнями. Акцизная марка б**дь «ДНР» водка московская», – написал он.

Напомним, на Херсонщине в магазинах нашли российский «Боярышник», от которого погибли люди.

Роман Свиридов

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русскийобщество