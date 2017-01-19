В Николаеве 20 января протестируют систему централизованного оповещения

В Николаеве 20 января будет проводиться тестирование городской автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

Систему протестируют «путем трансляции соответствующего объявления на частоте 92,0 МГц и на 31 канале телевизионного вещания».

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева утром завыли сирены и тревога оказалась ложной.