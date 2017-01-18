Еще один день из жизни Могилянки, ее студентов и ректора

Ну что ж, как и было анонсировано, сегодня в здании ЧНУ им. Петра Могилы прошла «трехсторонняя встреча» между ректором, политологами и журналистами издания «Преступности.НЕТ». Возможно ректор вновь допустил излишнюю эмоциональность. Возможно я, мои друзья – Иван Казора и Вячеслав Шпаков – допускали неуважительное отношение к Леониду Павловичу Клименко. Тем не менее, после каждого диалога просто обязан последовать эффект.

Негатив.

1. Не все студенты были заинтересованы в решении проблем университета. Многим доставляло большее удовольствие прийти на встречу и просидеть в телефоне. Мда.

2. С регламентом все было печально. Одна из трех сторон (очевидно, какая именно) определенно имела возможность высказываться больше остальных. Будет нам урок.

Позитив.

1. Ректор извинился перед журналистами «Преступности.НЕТ» за то, что ранее назвал их проститутками.

2. Что бы ни говорили, контакт с ректором хоть как-то налажен. Нас услышали и публично пообещали сотрудничать, а также не применять никаких санкций. Будем надеется, что это найдет воплощение в жизни. В любом случае, общественность сможет это проконтролировать.

Прежде всего, спасибо всем небезразличным, кто посетил сегодняшнюю встречу – журналистам, студентам, преподавателям, руководству вуза. Я надеюсь, в дальнейшем общий язык между нами все-таки будет найден. А решить волнующие нас проблемы мы сможем только совместно.