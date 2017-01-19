Львову угрожает экологическая чрезвычайная ЧС, - мэр Садовой

Во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

Об этом говорится в видеообращении мэра города Львов Андрея Садового, которое он разместил на своей странице в Facebook.

Так, Садовой отметил, что 8 месяцев Львов пребывает в мусорной блокаде и все это время городу без помощи государства удавалось вывозить мусор на альтернативные временные полигоны. Однако, как отмечает мэр Львова, город сам не справится с вывозом ТБО, как это предполагалось ранее, до момента строительства нового мусороперерабатывающего комплекса.

«Сегодня с утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально сообщили государственным органам о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации», - заявил Садовый.

По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют или очень серьезные проблемы с вывозом мусора, или вообще некуда его вывозить.

Садовый также обратился к международным экологическим организациям, городам партнерам за рубежом и посольствам иностранных государств с информацией о ситуации, которая сложилась и просьбой о помощи.

«Потенциальный экологический кризис может обрести международный характер, а ее последствия почувствовать жители соседних государств», - заявляет мэр Львова.

Мэр Львова связывает эту ситуацию с «принципиальной позицией» партии «Самопомощь» в парламенте по вопросам особого статуса Донбасса и выборов на оккупированных территориях.

«У меня нет никаких полномочий, ни желания торговать интересами страны даже в таких чрезвычайных условиях, созданных для Львова. Поэтому я буду действовать в пределах полномочий и компетенций, которыми наделен мэр Львова», - заявил он.

Напомним, 10 сентября мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о временном приеме мусора из Львова на николаевском полигоне. 13 сентября из-за протестов Николаев остановил прием львовского мусора.

Как известно, во Львове в некоторых районах мусор не вывозят неделями – возчики не справляются с объемами.