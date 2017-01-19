В Николаеве несколько десятков морпехов нырнули в прорубь Ингула

Бойцы 1-го Отдельного батальона морской пехоты ВМСУ искупались в проруби, отметив таким образом один из главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, несколько десятков военнослужащих изъявили желание прыгнуть в прорубь, которую прорубили в реке Ингул. Напротив КПП военной части, на берегу реки была установлена палатка, в которой военные могли переодеться и согреться после прыжка в ледяную воду.

Перед началом погружения военных в прорубь священнослужитель прочитал короткую проповедь, в которой рассказал историю Крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

После того, как священнослужитель освятил воду, военнослужащие приступили к нырянию в прорубь.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 120 бойцов 1-го Отдельного батальона морской пехоты ВМСУ получили право носить «черный берет» после того, успешно преодолели всю изнурительную полосу препятствий длиной 7 км.