Недавно в Николаеве чуть не произошел беспрецедентный случай, который мог войти в анналы истории Николаевского края и в том числе стать красной строкой в биографии мэра города Александра Сенкевича. Город едва не купил в коммунальную собственность задние бывшего ночного клуба. Хотя последние 26 лет город только разбазаривал помещения и здания. Но кто-то облажался: стоимость помещения, его оценка, затраты на реконструкцию, невнятное бубнение в комментариях вместо четкой и понятной позиции для СМИ обрекли проект погибнуть в зародыше.

Вчера на городских сайтах появилась информация о том, что жители Ингульского района Николаева в очередной раз призвали городскую власть вернуть в собственность города имущественный комплекс неработающего детского сада №15 (ул. Космонавтов, 144), который был выставлен на продажу его владельцем, частным лицом.

Этот вопрос для меня, как для народного депутата по округу Ингульского и Корабельного района, не новый. В 2016 году я уже обращался с этой проблемой и своими предложениями к городскому голове. В ответе, подготовленным Анной Деркач и подписанным Александром Сенкевичем по этому садику сказано, что власть держит вопрос под контролем, с владельцем помещения ведутся переговоры, и планируется предусмотреть деньги в городском бюджете на покупку здания и использования его по назначению. Прошло больше полугода, но воз и ныне там. Как мы видим, дело не сдвинулось с мертвой точки и общественности опять приходится махать руками и привлекать к себе внимание, чтобы городской голова выполнял свои обязанности.

Чтобы этот случай таки смог стать прецедентом по возвращению недвижимости в коммунальную собственность, не нанес ущерб бюджету, чтобы шаг был рациональным и взвешенным, и город только выиграл от такой сделки – вопрос нужно решать скрупулезно, с привлечением профессионалов. Я законодатель, и не являюсь экспертом в оценке недвижимости. Как и Александр Сенкевич – специалист в компьютерных технологиях, а не риелтор. Но я знаю, что недавно в Николаеве произошло прекрасное событие – профессионалы в отрасли недвижимости, землеустроители, специалисты в вопросах страхования, строительства, девелоперы создали Общественный совет рынка недвижимости. И Александр Сенкевич даже присутствовал на одном из его заседаний, заявив там, что результатом работы совета должны быть логичные решения и конкретные правила, и попросил всех объединиться и выходить к нему «единым фронтом».

В таком случае я прошу считать это обращение официальной повесткой для Александра Федоровича явиться на фронт.

А уважаемых членов Общественного совета прошу помочь в решении этого жизненно важного для города вопроса. Возможно, стоимость объекта неоправданно завышена. Хотя мэр похвастался, что заработал 37 миллионов гривен бюджетных денег на депозите. Возможно, есть другие объекты недвижимости, которые будет рациональнее приобрести для детского сада в этом районе. Городу нужна ваша помощь, а детям детский сад.

* Venceremos («Мы победим», исп.)