Австралийка назло своему бывшему бойфренду похудела на 65 килограммов

Жительница Австралии Хейли Уэстоби сбросила 65 килограммов после того, как ее бывший возлюбленный указал ей на лишний вес.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на «The Daily Mail».

Лишний вес 25-летняя Хейли набрала во время первого года обучения в университете. Она злоупотребляла фастфудом и алкоголем и в результате весила около 120 килограммов. Правда, девушка не придавала этому значения, пока ее молодой человек, теперь уже бывший, не заявил, что Хейли следовало бы избавиться от лишнего веса.

- Мы ругались о какой-то глупости, и он сказал, что мне не помешало бы похудеть, - вспомнила девушка.

Его слова настолько впечатлили австралийку, что после ссоры она посмотрела другими глазами на свой образ жизни и рацион и поняла, что пора что-то менять. Похудев на пять килограммов, она дала себе задание избавиться еще от пяти, и так далее. Фитнес стал неотъемлемой и любимой частью ее жизни. Уэстоби похудела благодаря правильному питанию и регулярным занятиям в спортивном зале. В итоге девушке удалось добиться впечатляющих результатов – она очень сильно изменилась и может похвастаться идеальной фигурой. На своего экс-возлюбленного Хейли не держит зла, понимая, что в чем-то он был прав.

- В глубине души я понимаю, что он не хотел грубить, а проявил волнение по поводу моего веса, - сказала она.

Теперь Хейли просыпается в 5:30 утра, чтобы успеть потренироваться перед началом дня. Сейчас она весит 54 килограмма. Девушка также призналась, что ее новый знакомый, 35-летний Натан, с которым она познакомилась в тренажерном зале, стал для нее большой поддержкой.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец похудел на 63 килограмма на телепроекте «Зважені та щасливі».