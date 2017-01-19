Скандальный экс-директор николаевского интерната №5 теперь работает проректором в ЧНУ им.Петра Могилы

Скандальный экс-директор интерната №5 Николай Ляшенко, который был уволен с предыдущего места работы по статье за систематическое невыполнения обязанностей, стал проректором административно-хозяйственной части в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Об этом на своей странице в Facebook написала николаевская общественница Оксана Корсак.

«Его в дверь, а он в окно»... и встречает его в ЧДУ Леонід Клименко. Речь идет о бывшем директоре 5 интерната Ляшенко Н.В., который был уволен 2 октября 2015г., по пункту 3 статьи 40 КЗоТа «Систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором». Также в отношении него открыто три производства по ст.191 ч.3 и ст.364 ч.1. В результате проведенной Госфининспекцией ревизии финансово-хозяйственной деятельности, выявлено нарушений на сумму более 1, 5 миллионов гривен, но благодаря своим покровителям этот человек до сих пор уходит от ответственности!», - написала Корсак.

По ее словам, кандидатуру Николая Ляшенко согласовала исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Анна Каськова.

«Так что же департамент образования спросите вы, а ничего! Каськова Анна, Надежда Руденко, которые знали о всех его деяниях и не только о финансовых нарушениях, но и насилии над детьми, и использование детского труда в личных целях и многое другое, в том числе и подлог документов, благодаря которым скрыли о фактах насилия сексуального характера. При всем этом кандидатура Ляшенко прошла все возможные согласования в департаменте и т.д., и он теперь прекрасно себя чувствует на данный момент в ЧДУ проректором административно-хозяйственной части...теперь то он освоит бюджетные и внебюджетные средства...», - пишет Корсак.

При этом она отметила, что с того момента, как дети-сироты заявили о том, что происходило в интернате, сегодня как раз прошло два года.

«В связи с вышеизложенным у меня один вопрос к тем, кто указан в этом тексте - как вы с этим жить будете? Как же вам не жаль студентов университета? Что вы можете сказать тем детям, над которыми 11 лет издевался и обворовывал Ляшенко? Очень верю в то, что глава областной администрации и прокуратура Николаевской области наконец-то поставят точку в истории длиной в два года... Именно сегодня 2 года (такой себе юбилей) как дети-сироты заявили о том, что происходило в интернате под руководством этого директора», - написала Корсак.

Редакция «Преступности.НЕТ» связалась с ректором ЧНУ им. Петра Могилы Леонидом Клименко, однако он отказался в телефонном режиме комментировать причину, по которой Николай Ляшенко был принят на работу в университет.

- Вопрос, на основании чего? Я не понимаю, а какие должны быть основания? Вообще, я по телефону не даю комментарии, извините, - заявил Леонид Клименко.

При этом он добавил, что готов ответить на этот вопрос при встрече.

В свою очередь исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Анна Каськова, в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила, что не согласовывала Ляшенко на должность проректора ЧНУ им. Петра Могилы, так как это не входит в ее юрисдикцию.

- Это невозможно. С нашим департаментом ВУЗы 3-4 уровня аккредитации не согласовывают кадровые вопросы. Высшие учебные завеления напрямую подчиняются Министерству образования, - сказала Анна Каськова.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», проректором Николай Ляшенко стал в декабре прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось о том, как сотрудники и воспитанники интерната №5 рассказали об унижениях и избиениях учеников со стороны педагогического коллектива и руководства учреждения. После публикаций в СМИ о нарушении прав детей Николаевская ОГА инициировала в учреждении день открытых дверей, чтобы показать работу учебного заведения. Во время него стало известно об изнасиловании девочки в интернате, также на территории учебного заведения обнаружили пустые бутылки от спиртных напитков. После этого директора интерната Николая Ляшенко отстранили от должности директора на время проверки.

В свою очередь, 16 января следственный отдел Ленинского райотдела милиции начал в отношении Ляшенко уголовное производство по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением»). Однако, 17 февраля текущего года Николай Ляшенко после проведенной проверки комиссией снова вышел на работу и был восстановлен в должности, несмотря на то, что в ходе проверки было выяснено, что он устроил к себе на работу в интернат всю свою семью.

При этом ранее вице-губернатора Николаевщины Оксану Янишевскую заподозрили в попытке «обелить» Ляшенко. Сама Янишевская признала, что не была полностью компетентна в этой проблеме - она сказала, что не подозревала о скандальных фактах в николаевском интернате и узнала о них только из СМИ.