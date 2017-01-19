В ряде областей Украины скоро начнется набор добровольцев-пожарных

Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева заявила, что в нескольких пилотных областях Украины начнется набор добровольцев-пожарных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Заместитель министра сказала, что привлечение сил местной общины позволит значительно сократить время прибытия пожарных на место происшествия.

"В цивилизованных странах это время не превышает 10 минут. В Украине пожарная машина может не приезжать в течение часа, а то и больше", - отметила замминистра.

Анастасия Деева отметила, что в условиях всеобщей децентрализации реформировать ГСЧС через государственную систему нецелесообразно. На местах управлять сферой гражданской защиты значительно проще.

Сообщается, что в 2017 году было запущено в работу 9 добровольческих команд. В 2017 году за 18 дней на пожарах, к которым привлекались добровольцы, было спасено 198 человек. В инициативе задействованы МВД и ГСЧС.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что минимальные зарплаты спасателей в 2017 году вырастут в полтора раза.