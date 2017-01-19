После Майдана избранным украинцам подарили более 2 тысяч единиц оружия

МВД, СБУ и Администрация президента за неполных три года наградили огнестрельным оружием 2367 человек.

Об этом говорится в материале издания DW.

В ведомствах отказались указать, кому именно и сколько единиц в одни руки подарили чиновники и президент.

"В Службе безопасности лишь уточнили, что с 2014 года было выдано 724 единицы огнестрельного оружия сотрудникам СБУ и 290 единиц – другим лицам. Министерство обороны Украины также количество награжденных засекретило, ссылаясь на закон "о доступе к публичной информации", - пишет издание.

"Наиболее информативной был ответ администрации президента. Там сообщили, что президентом Украины Петром Порошенко в течение своей каденции наградил знаком отличия "именное огнестрельное оружие" 15 человек, уточнив, что за период с 1 января 1995 года по 31 декабря 2013 предыдущими президентами оружием было отмечено вплоть 126 человек", - говорится в материале.

Также указывается, что АП для награждения использует оружие отечественного производства – пистолет марки "Форт" (к-9 мм), производителем и поставщиком которой является казенное научно-производственное объединение "Форт".

"Там отмечают, что все наградное оружие была приобретена в начале двухтысячных годов. А стоимость одного пистолета "Форт" с футляром составляет 6000 гривен", - пишет издание.

Согласно информации DW "все ведомства подчеркнули, что оружием награждают исключительно за личные заслуги человека перед родиной, за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод человека, за заслуги в обеспечении обороноспособности Украины".

Напомним, ранее были опубликованы 400 фамилий лиц, которые были награждены МВД оружием в 2014-2015 годы.