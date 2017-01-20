Украинским полицейским запретили материться и иронизировать в общении с гражданами

Министерство внутренних дел Украины запретило полицейским иронизировать в общении с гражданами.

Об этом говорится в Правилах этического поведения полицейских, утвержденных МВД, пишет «Левый берег».

«При исполнении полицейский должен профессионально выполнять свои служебные обязанности, уважать и не нарушать права и свободы человека, неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство», - говорится в Правилах.

Представитель полиции обязан вести себя сдержанно, дружелюбно, открыто, внимательно и вежливо, вызывая у населения уважение к полиции и готовность сотрудничать. Он должен контролировать свое поведение, чувства и эмоции, не позволяя личным симпатиям или антипатиями влиять на принятие решений.

Полицейским запрещено способствовать, осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любым формам пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Также запрещается использовать любую символику политических партий, осуществлять политическую деятельность, а также высказывать личное отношение к деятельности партий. Отмечается, что полицейский должен обеспечить человеческое отношение и уважение к задержанному гражданину.