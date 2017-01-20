«Крещение - это таинство, фото купания в проруби не будет», - мэр Николаева

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Городской голова Николаева Александр Сенкевич назвал Крещение таинством и сообщил, что не будет публиковать фото своего погружения в прорубь.

Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Сенкевич, опубликовав фотографию, на которой запечатлен он со своим первым заместителем Валентином Гайдаржи, а также губернатор Алексей Савченко со своими заместителями. 

«Интригу выдержал. Дал всем морально подготовиться, но ваших ожиданий не оправдаю. Фото купания в проруби не будет. Потому Крещения - это действительно таинство. А проповедь Владыки - это вера и уверенность в будущем. Нашего города и нашей Николаевщины. С такой мощной командой у нас точно все получится. Мы вместе!» - написал Савченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что николаевцы ныряли в прорубь и святили крещенскую воду

Александра Вязникова

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русскийобщество