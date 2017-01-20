Полиция задержала николаевца, который пытался продать «отжатый» боевиками на Донбассе «Mitsubishi»

В Николаеве оперативники изъяли у николаевца угнанный «Mitsubishi Lancer», который, по стечению обстоятельств, он хотел продать женщине, у которой этот автомобиль отобрали боевики три года назад на Донбассе.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Объявления о продаже своего «Mitsubishi Lancer» потерпевшая нашла случайно в Интернет-сети. Транспортного средства женщина лишилась в 2014 году на территории Донецкой области. Тогда вооруженная группа людей, лица которых были закрыты масками, отобрала у нее автомобиль и другое имущество прямо на дороге.

«Увидев объявление о продаже указанного автомобиля и, предварительно договорившись с продавцом, 46-летняя жительница Донецкой области прибыла на встречу в Николаев и убедилась в том, что это действительно ее собственность, отобранная три года назад. Потерпевшая сразу позвонила на «102», а продавец, увидев такой разворот событий, сел за руль и поехал», - говорится в сообщении.

Догнали 29-летнего водителя сотрудники управления уголовного розыска и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, которые проводили розыскные мероприятия неподалеку и быстро отреагировали на полученное сообщение.

Водитель объяснил правоохранителям, что якобы приобрел «Mitsubishi Lancer» в октябре 2016 года в городе Одесса у третьего лица по доверенности и был уверен, что с документами все в порядке. При этом объяснить свою попытку скрыться он так и не смог.

- Следователями Заводского отдела полиции расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч.3 ст.289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, - рассказал заместитель начальника ГУ - начальник следственного управления ГУНП в Николаевской области подполковник полиции Иван Выговский.

«Правоохранители изъяли спорное транспортное средство. Устанавливаются обстоятельства совершения похищения и лица, причастные к совершению указанного преступления», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве выявили угнанную на Донбассе «Kia», которой управлял «доброволец» из зоны АТО.