Мэр Николаева уверен, что самовольный киоск на Центральном проспекте нужно демонтировать: «Его время истекло»

Самовольно построенный киоск размером 1 квадратный метр на проспекте Центральном 75/12 в районе остановки «Соборная» в Николаеве необходимо демонтировать, так как он не отвечает градостроительной документации и мешает гражданам передвигаться по городу.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в социальной сети «Facebook».

Напомним, ранее уже сообщалось, в самом центре Николаева, на проспекте Центральном между улицами Соборной и Московской фирма «Стив», имея разрешение на размещение киоска размером 4 квадратных метра, выстроила капитальный магазин на 21 квадратный метр, практически перегородив проход пешеходов по тротуару.

Фото: Facebook Дмитрия Божкова

«Моя позиция по поводу этого временного сооружения простая. Его необходимо демонтировать, как не отвечающее законодательству и градостроительной документации. Более того, оно просто мешает гражданам передвигаться по городу! Уверен, время этого временного сооружения истекло», - написал Николаевский городской голова.

В свою очередь, советник мэра Андрей Ермолаев добавил, что «этот ларек будет демонтирован».