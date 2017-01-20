«У нас должна быть мечта возродить наше соборное государство», - губернатор Савченко

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню Соборности Украины, призвал всех иметь мечту возродить Украину.

Видеозапись своего выступления в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии он разместил на своей странице в Facebook.

- Сегодня именно тот день, когда первый раз в истории мы получили идею соборности, единства украинских земель и украинской души. Именно соборность побуждает нас и позволяет воссоздать социально-экономический рост. Я хочу сказать, что мы должны иметь мечту. Мечту возродить, восстановить, воссоздать наше соборное государство. Прямо сейчас тысячи наших ребят выполняют свой долг даже ценой своей жизни. Чтим это, ценим и помним. Друзья, мы вместе. Друзья, мы Украина, мощная нация. И нас никогда нельзя было покорить, нас возможно только уничтожить. Поэтому вместе строим Украинское самостоятельное соборное государство! – обратился к собравшимся Савченко, после чего поблагодарил всех присутствующих за их работу.