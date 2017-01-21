В Первомайске планируют вдвое поднять плату за проезд в общественном транспорте

В городе Первомайске, Николаевской области планируют поднять плату за проезд в общественном транспорте с 3 гривен 25 копеек до 6 гривен 50 копеек.

Об этом на своей странице в Facebook написала жительница Первомайска Лилия Недашковская.

"В воздухе над Первомайском вновь ощущается социальная напряжение. Сегодня - это тема поднятия платы за проезд в общественном транспорте. С 3 гривен 25 копеек до 6 гривен 50 копеек", - написала она.

При этом Недашковская привела расчет того, во сколько раз увеличатся ее расходы на передвижение по городу, в случае, если поднимут оплату.

"Это все понятно, что и минималку подняли, и доллар по 30. Только лично мне одно не понятно. Я, должностное лицо органов местного самоуправления 5 должностной категории, имею две высших образования, получаю третью, воспитываю ребенка. Мой оклад на сегодняшний день остался 3200 гривен (так должностным лицам органов местного самоуправления должностные оклады поднять забыли и сегодня мы будем получать на уровне хозяйственной группы. К сведению тех, кто говорит, что должностные лица органов местного самоуправления корректируют себе зп сами, то напоминаю, что Вы забыли выдать какой-то нормативный акт, чтобы нам это позволили). Со всеми отчислениями на руки чистыми 2800. Утром я отвожу ребенка в школу, возвращаюсь на работу, потом в обед забираю его из школы и мы вдвоем едем на работу, а потом вдвоем возвращаемся домой. Вместе эти путешествия будут составлять 52 гривны в день, 1092 гривен в месяц. Добавляем плату за коммунальные услуги и плату за его питание в школе, остается 500 гривен на двоих. А теперь мне хочется использовать ненормативную лексику! Очень хочется!", -подытожила она.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что мэр Первомайска собирается в три раза повысить себе зарплату