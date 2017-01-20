Николаевские патрульные и глава департамента «Маршал» поддержали флеш-моб и отжались на плацу

Николаевские патрульные полицейские поддержали интернет-флешмоб и отжались каждый по 22 раза на плацу возле своего управления.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Сообщается, что патрульные переняли эстафету в поддержку ветеранов от десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме украинских ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром. Эстафета к нам пришла из США, которая там началась после обнародования отчета Департамента по делам ветеранов о количестве самоубийств. Выяснилось, что 22 ветерана ежедневно совершали самоубийство. И именно поэтому, чтобы привлечь внимание общества ввели флешмоб, условием которого были 22 отжимания в течение 22 дней. Сотрудники патрульной полиции Николаева выполнили условия эстафеты и передали ее в Департамент патрульной полиции Украины. В флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины», - отмечается в сообщении.

Инициативу поддержал и глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков – бывший офицер николаевских десантников с позывным «Маршал». Он принял участие во флешмобе в Днепре вместе с местными патрульными полицейскими.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Николаевщины Алексей Савченко заставил своих замов и мэра Николаева Александра Сенкевича принять упор лёжа на плацу.