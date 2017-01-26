Патрульные просят Сенкевича принять меры, чтобы дорожное движение в Николаеве не было хаотичным

Патрульные обеспокоились хаотичной организацией дорожного движения в Николаеве и обратились к городским властям с просьбой решить вопрос по обновлению технических паспортов улиц.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.
Также в полиции просят городские власти на основании детального изучения транспортных и пешеходных потоков, дорожных условий и генерального плана города разработать детальные проекты организации дорожного движения для уличной сети. По мнению патрульных, хаотичная организация дорожного движения проявляется в следующем:
- отсутствуют необходимые сведения о технических характеристиках улиц и дорог;
- допускаются нарушения требований нормативных документов по содержанию и размещению автобусных и троллейбусных остановок;
- в расположении объектов дорожного сервиса, что затрудняет существующую организацию дорожного движения;
- не принимаются меры по выявлению аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП с последующим внедрением в таких местах соответствующих мер по совершенствованию организации дорожного движения;
- не упорядочено движение большого количества общественного транспорта по улицам и проспектам Николаева, маршруты которых накладываются друг на друга;
- проблемы мест стихийной торговли;
- не определенность четкой сети движения грузового транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы;
- отсутствуют проекты для большинства светофорных объектов по городу;
- не упорядочена организация дорожного движения возле детских образовательных учебных заведений и др.
Также в пресс-службе сообщили, что руководство Управления патрульной полиции Николаева обеспокоено тем, что в последнее время значительно увеличилось число нарушений ПДД, которые допускают водители маршрутных такси.
«С целью обеспечения действенного контроля и безопасного передвижения участников дорожного движения по улицам и дорогам города было отправлено 47 писем к предприятиям и организациям, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, по проведению разъяснительной работы по недопущению нарушений требований ПДД и принятию соответствующих мер», - отмечено в сообщении.
Напомним, ранее николаевские патрульные попросили мэрию разобраться с «маршрутчиками», которые долго стоят на остановках.