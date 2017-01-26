Патрульные просят Сенкевича принять меры, чтобы дорожное движение в Николаеве не было хаотичным

Патрульные обеспокоились хаотичной организацией дорожного движения в Николаеве и обратились к городским властям с просьбой решить вопрос по обновлению технических паспортов улиц.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Также в полиции просят городские власти на основании детального изучения транспортных и пешеходных потоков, дорожных условий и генерального плана города разработать детальные проекты организации дорожного движения для уличной сети. По мнению патрульных, хаотичная организация дорожного движения проявляется в следующем:

- отсутствуют необходимые сведения о технических характеристиках улиц и дорог; - допускаются нарушения требований нормативных документов по содержанию и размещению автобусных и троллейбусных остановок; - в расположении объектов дорожного сервиса, что затрудняет существующую организацию дорожного движения; - не принимаются меры по выявлению аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП с последующим внедрением в таких местах соответствующих мер по совершенствованию организации дорожного движения;

- не упорядочено движение большого количества общественного транспорта по улицам и проспектам Николаева, маршруты которых накладываются друг на друга; - проблемы мест стихийной торговли; - не определенность четкой сети движения грузового транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы; - отсутствуют проекты для большинства светофорных объектов по городу; - не упорядочена организация дорожного движения возле детских образовательных учебных заведений и др.

Также в пресс-службе сообщили, что руководство Управления патрульной полиции Николаева обеспокоено тем, что в последнее время значительно увеличилось число нарушений ПДД, которые допускают водители маршрутных такси.

«С целью обеспечения действенного контроля и безопасного передвижения участников дорожного движения по улицам и дорогам города было отправлено 47 писем к предприятиям и организациям, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров, по проведению разъяснительной работы по недопущению нарушений требований ПДД и принятию соответствующих мер», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее николаевские патрульные попросили мэрию разобраться с «маршрутчиками», которые долго стоят на остановках.