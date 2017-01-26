Кабмин окончательно переименовал николаевский порт «Октябрьск» в «Ольвию»

Кабинет министров Украины переименовал морской порт «Ильичевск» в Одесской области в «Черноморск», а специализированный морпорт «Октябрьск» в Николаеве – в «Ольвию».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, пишет «Левый берег».

Решение принято в соответствии с законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики».

Ранее, в феврале 2016 года Верховная Рада переименовала город Ильичевск в Черноморск. Черноморск – вымышленный город из романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Прообразом Черноморска была Одесса.

Напомним, что о планах переименовать «Октябрськ» в «Ольвию» сообщалось еще летом прошлого года. Ранее сообщалось, что 8 декабря в николаевский спецпорт «Октябрьск» («Стивидорная компания «Ольвия») зашло судно, находящееся в «сирийском списке» из-за оружейного скандала.