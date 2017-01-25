В Николаевской области Минздрав планирует создать четыре госпитальных округа

Министерство здравоохранения Украины планирует создать в Николаевской области четыре госпитальных округа.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что Минздрав контролирует соблюдение методологии создания госпитальных округов, а общины самостоятельно определяют количественный и качественный состав медучреждений в госпитальном округе.

- Хочу обратить внимание, что границы госпитального округа и административно-территориального округа – это разные вещи, и Министерству неважно, где местная власть определит центры. Главное – должна быть такая структура больниц, которая обеспечивает доступность каждого человека к качественной медицинской услуге. Если возникают вопросы по прикреплению территорий к той или иной больнице – это исключительно компетенция местной власти, - заявил Ковтонюк.

Он напомнил, что слухи о закрытии больниц не соответствуют действительности, ведь законодательством это запрещено. Напротив, идея госпитальных округов заключается в планировании развития больниц. Вместе с тем, местные власти должны брать на себя ответственность, разъяснять людям необходимость перепрофилирования неэффективных медучреждений или отделений в них в учреждения социального ухода, реабилитационные центры.