«Энергоатом» начал общественные обсуждения, чтобы легализировать затопление Бугского Гарда

НАЭК «Энергоатом» и Южно-Украинская АЭС инициировали общественные обсуждения влияния на окружающую среду поднятия уровня Александровского водохранилища до «проектной отметки» в 20,7 метра.

Об этом пишет газета «Энергетик».

Начался процесс проведения обсуждений 12 января и будет продолжаться до 3 марта этого года. Как отмечено в публикации, поднятие уровня водохранилища входит в проект завершения строительства Ташлыкской ГАЭС. Сейчас уровень водохранилища составляет 16 метров. С 16 февраля по 2 марта общественные обсуждения пройдут в Арбузинке, Доманевке, Вознесенске и Южноукраинске. Если эти обсуждения одобрят планы «Энергоатома» и АЭС, то это станет еще одним шагом к затоплению части Бугского Гарда.

Ранее сообщалось, что остров Клепаный (Гардовый остров), а также пороги Южного Буга (Бугский Гард) находятся под угрозой затопления из-за планов углубить и расширить Александровское водохранилище. В то же время Бугский Гард является одним из немногих туристически привлекательных мест в Николаевской области.