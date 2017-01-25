У Авакова планируют сократить срок действия водительских прав до 5-15 лет

Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева заявила, что в главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности, уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, для продвижения процесса евроинтеграции нужно выполнить требования директив Европейского союза, в частности, Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах.

"По требованиям Директивы нормами будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям", - написала Деева.

Замминистра также сообщила, что планируется унормировать возраст для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизировать категории и подкатегории транспортных средств и внедрить микрочип как составную часть удостоверения водителя.

"Чего же ждать от этих нововведений? Большей безопасности и свободы дорожного движения. Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения. Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения", - подчеркнула она.

Напомним, в ряде областей Украины скоро начнется набор добровольцев-пожарных.