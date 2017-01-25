«Салат в ванне и «многоразовые» капельницы»: в одесской исправительной колонии обнаружили ряд нарушений

Первый зампрокурора Одесской области Александр Саулко и начальник профильного отдела прокуратуры Владимир Коломиец во вторник, 24 января, провели внеплановую проверку условий содержания в Южной исправительной колонии № 51.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Во время нее был обнаружен целый ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства.

"В частности, вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ПВК нарушено право осужденных на соответствующие условия содержания, здравоохранение и материально-бытовое обеспечение", - говорится в сообщении.

Так, осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержатся в колонии в нечеловеческих условиях, а именно в полуподвальных помещениях без естественного освещения.

Кроме того, заключенные лишены возможности покупать продукты питания и предметы первой необходимости из-за отсутствия надлежащего ассортимента в магазине.

"По результатам проверки прокуратурой будут приняты меры реагирования с целью устранения нарушенных прав указанных лиц и привлечения виновных к ответственности", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее прокурор Николаевщины Тарас Дунас выявил ряд нарушений в Вознесенской исправительной колонии №72.