Жители Кульбакино и Широкой Балки возмущены тем, что рядом с их домами может появиться кладбище

Жители микрорайонов Кульбакино и Широкая Балка возмущены тем, что рядом с их домами может развернуться строительство кладбища.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Николаевского горсовета Лариса Веселовская.

«Скажите, где, в какой ещё стране, в каком ещё городе кладбище находится под окнами 9-этажек? Ну не прямо во дворе… нет! Но ровно через 400-500 м от порога моего дома! Дожились! Хоронить будем прямо во дворе многоэтажных домов! Это уже крик души!»- написала депутат.

При этом она заявила, что жители Кульбакино готовы на радикальные меры, протестуя против захоронений под окнами их домов.

«У меня вчера разрывался мобильный телефон! Звонили жители моего округа! Предупреждаю сразу уважаемого мэра Александра Сенкевича и главного архитектора Анну Палеху: если жители моего округа перекроют железную дорогу, я буду стоять с ними!» - заявила депутат.

Веселовская отмечает, что лесопосадка, на месте которой хотят построить кладбище, является одной из немногих территорий в Кульбакино, где мамы могут погулять с ребенком.

«Я проживаю в Кульбакино с 1973 года. Так сложилось, что в нашем микрорайоне нет ни одной зеленой рекреационной зоны, ни сквера, ни парка, ничего, куда бы заботливые мамаши могли вывести на прогулку своих чад, где можно культурно провести семьей свои выходные. Вот наши мамочки с колясками и ходят гулять либо на территорию ООШ 44, либо в лесополосы, которые начинаются сразу за железнодорожными путями, на которые выходят окна моей квартиры! Я целый год билась, чтобы отвести землю и создать парк для людей. Воз и ныне там! Зеленой зоны нет, а около лесополос будут строить кладбище», - пишет Веселовская.

Помимо этого депутат отметила, что так как в Кульбакино и Широкой Балке существует проблема подтопления, есть вероятность того, что трупный яд будет течь жителям в огороды.

«Все кульбачане и жители Широкой Балки знают о подтоплении территории и высоком стоянии подземных вод именно в этом районе. Скажите, куда будет стекать трупный яд? Я отвечу — в огороды жителей Широкой Балки и на дачные участки жителей Кульбакино. А кто из купивших земельные участки на ул. Гайдамацких, Сечевых и квартиры на ул. Вокзальной сможет продать свои квартиры и дома? Вы хотите иметь квартиру с видом на кладбище?» - написала Веселовская.

В то же время, согласно детальному плану территории (ДПТ), который размещен на сайте Николаевского горсовета, кладбище планируют разместить между дорогой к воинской частью 299-й бригады и улицей Декоративной. Из опубликованного ДПТ следует, что площадь кладбища составит 80 гектаров.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Александр Сенкевич отметил, что кладбище необходимо, так как людей уже негде хоронить.

– У нас все кладбища закрыты. Каждый день в Николаеве умирает около тридцати человек и их просто негде хоронить. То, что некоторые критикуют эту тему, то пусть лучше сначала разберутся в ее сути, ­- сказал мэр.

При этом Сенкевич также отметил, что данный план с кладбищем на этом месте был создан еще во времена мэрства ныне покойного Владимира Чайки.

–Теперь мы просто дали ход этому делу, – сказал городской глава.

Также он отметил, что планируемое месторасположение кладбища соответствует всем нормам законодательства и в ином случае они бы уже понесли за это ответственность.

Напомним, в 2015 году Николаевский городской совет принял решение отдать под кладбище территорию по улице Херсонское шоссе между Николаевом и поселком Полигон под новое городское кладбище. Однако, жители поселка, узнав об этом уже в 2016 году, когда Департамент ЖКХ заключил договор на 16 миллионов гривен на строительство кладбища, запротестовали против этого.

В результате мэр Николаева заявил, что кладбища в этом месте не будет. Однако, как сообщал директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, времени до того момента, когда у города остается место для захоронений – до июня 2016 года, то есть оно уже на сегодняшний день исчерпано, и город, как он сказал, «захлебнется в трупах».

После этого начался активный поиск места под кладбище. Мэр Николаева пытается взять у Минобороны землю под новое кладбище, так как хоронить уже негде.