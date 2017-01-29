В Киеве перезахоронили останки поэта Александра Олеся и его супруги

В воскресение, 29 января, в Киеве на Лукьяновском кладбище перезахоронили останки украинского поэта Александра Олеся и его супруги Веры.

Об этом сообщает «Громадське».

Панихида по супругам состоялась в Свято-Владимировском кафедральном соборе. На церемонии присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, его жена Марина Порошенко, народные депутаты.

Место, выбранное для захоронения Александра Олеся, положит начало Аллее почетных перезахоронений на Лукьяновском кладбище.

- В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели, не раз в истории Украины приводили к трагическим последствиям, - считает Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

По мнению Президента, не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Александра Олеся станет данью памяти поэту.

- Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину, - отметил Президент.

По словам министра культуры Евгения Нищука, на надгробии также будет имя сына Александра Олеся, Олега Ольжича, останки которого были найдены.

В материале использованы фото: «Громадське», УНИАН, пресс-служба Президента Украины, Twitter/Victoria Zhuhan

Напомним, 3 января останки известного украинского писателя Александра Олеся, который был похоронен на Ольшанском кладбище в столице Чехии, Праге, принудительно эксгумировали. Родственники Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украину. 27 января прах писателя привезли в Киев.