Фото женихов, беззаконие и еще немного о запросах на информацию в Николаевский горсовет

По роду своей деятельности приходится писать запросы на информацию в органы власти. Ответы на них приходят, в основном, с задержкой в один-два дня (по Закону, ответ необходимо предоставить максимум через 5 дней).

17 января пришлось отнести в городской совет четыре запроса. В тексте самих запросов попросил ответы прислать в электронной форме. Дэдлайн по ответам – 23 января.

В «день икс» мне на электронную почту приходит ответ на один запрос от нового управляющего делами горсовет Вадима Степаненко. Позже мне перезвонили и уточнили, что я конкретно хотел узнать и пообещали дать более развернутый ответ спустя 20 дней. Это, как по мне, круто! Раньше такого не было.

На следующий день приходит еще одно письмо от городского совета, где вместо официального документа с ответом на запрос прикрепляют свадебную фотографию мужчины. Честно сказать, я до сих пор обескуражен – что же хотели сказать мне представители городской власти таким фото?

27 января пришел ответ на еще один запрос по «Укрпочте» от вице-мэра Евгения Шевченко. Хотя я просил прислать запрос на электронную почту. У нас что, в 2017 году не умеют отправлять письма с помощью интернета? Западные политологи уже давно говорят о наступлении постинформационного общества. Но мы, в Николаеве, еще в информационное не вошли.

Остался еще один запрос, на который ответа нет до сих пор. А это – нарушение Закона «О доступе к публичной информации».

Вывод. Вместо адекватного ответа на запрос, в мэрии Николаева предпочитают:

а) присылать фотографии женихов;

б) оставаться в развитии коммуникаций на уровне первой половины XX века;

в) игнорировать нормы законодательства.

И если бы мое замечание было первым... Едва ли не каждый месяц кто-либо из журналистов или обычных николаевцев пишут о нормах общения с властью через процедуру запросов.