Названы семь книг, экранизации которых претендуют на Оскар 2017

24 января Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов кинопремии Оскар. В этом году в номинациях заявлены фильмы различных жанров, но некоторые из них были созданы по мотивам мировых бестселлеров.

НВ STYLE предлагает подборку книг, чьи экранизированные истории были удостоены похвалы критиков премии Оскар 2017.

Скрытые фигуры, Марго Ли Шеттерли

Книга рассказывает историю афроамериканских женщин, которые в конце 50-х годов совершили ряд сложнейших математических вычислений для орбитального космического полета Джона Гленна. Эта история была экранизирована в одноименном фильме, где главные роли сыграли: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне.

Кинолента представлена в номинациях: Лучший фильм, Лучшая актриса второго плана, Лучший адаптированный сценарий.

Ограды, Аугуст Уилсон

Пьеса повествует о жизни немолодого отца афроамериканца из рабочего класса, который всеми силами старается обеспечить всем необходимым свою семью в Америке 1950-х годов, но в то же время пытаясь справиться с событиями своей жизни. Пьеса была экранизирована в одноименном фильме, где главную роль сыграли Дензел Вашингтон и Виоле Дэвис.

Картина представлена в номинациях: Лучший фильм, Лучший актер, Лучшая актриса второго плана, Лучший адаптированный сценарий.

История твоей жизни, Тед Чан

Повесть рассказывает о лингвисте Луизе Бэнкс, которая допущена к контактам с инопланетянами и начинает изучать их язык, в ходе чего она открывает для себя и для человечества совершенно новый взгляд на мир. По мотивам книги снят фильм Прибытие с Эми Адамс и Джереми Реннером.

Картина представлена в таких номинациях: Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучшая операторская работа, Лучший адаптированный сценарий, Лучший монтаж, Лучший монтаж звука, Лучшее сведение звука, Лучший художник-постановщик.

Долгая дорога домой, Сару Бриерли

Книга повествует о пятилетнем Сару, который вместе со старшим братом пробрался на поезд до соседнего города и потерялся. Мальчик вновь и вновь садился на различные поезда в надежде добраться домой, но они отвозили его все дальше и дальше. По мотивам повести снят фильм Лев с Николь Кидман и Девом Пателем в главных ролях.

Фильм представлен в номинациях: Лучший фильм, Лучшая актриса второго плана, Лучший актер второго плана, Лучшая операторская работа, Лучший адаптированный сценарий, Лучший композитор.

Флоренс Фостер Дженкинс, Дэррил В. Буллок

В книге описана история Флоренс - девушки из богатой нью-йоркской семьи, которая мечтала стать оперной певицей, несмотря на полное отсутствие музыкального слуха и голоса. История легла в одноименный фильм с Мэрил Стрип и Зью Грантом в главных ролях.

Фильм получил две номинации на кинопремию в категориях Лучшая актриса и Лучший дизайн костюмов.

Тони и Сьюзен, Остин Райт

Бестселлер рассказывает историю Сьюзен, которая получает рукопись романа своего первого мужа, в чей талант она никогда не верила. Читая роман, девушка начинает переосмысливать первый брак и свою жизнь в целом. По мотивам книги Том Форд снял фильм в жанре неонуар Под покровом ночи с Эми АДамс и Джейком Джилленхолом.

Картина претендует на Оскар в номинации Лучший актер второго плана.

Десмонд Досс. Отказник по совести, Франсис Досс

Книга рассказывает реальную историю жизни военного санитара Десмонда Досса, отказавшего брать в руки оружие и убивать людей из-за соображений совести во время Второй мировой войны. Эту историю экранизировал Мел Гибсон, дав фильму название По соображениям совести.

Кинокартина представлена в таких номинациях: Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший актер, Лучший монтаж, Лучший монтаж звука.