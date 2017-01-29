Номинанта на Оскар из Ирана не пустят в США из-за запрета въезда мусульманам

Асгар Фархади Иранский кинорежиссер, сценарист и продюсер Асгар Фархади, чья лента «Коммивояжер» номинирована Американской киноакадемией на премию Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке, не сможет прибыть на церемонию из-за указа Трампа о запрете въезда мусульманам.

Об этом сообщил в сети Twitter президент Национального ирано-американского совета США Трита Парсе, передает «Новое время».

«Подтверждено: иранец Асгар Фархади не будет допущен в США для посещения церемонии Оскар. Он номинант на лучший фильм на иностранном языке», — написал Парсе.

Как известно, согласно документу, который подписал Дональд Трамп 28 января, въезд на территорию США запрещается гражданам семи ближневосточных и африканских стран, в частности Ирана. Запрет касается всех без исключения категорий посетителей США из этих стран.

Иранский режиссер Асгар Фархади, который рискует пропустить мероприятие Американской киноакадемии, имеет престижные кинопремии Золотий глобус и Оскар в 2012 за картину Развод Надера и Симин.

Напомним, мэры ряда американских мегаполисов заявили, что не подчинятся распоряжению президента Трампа, которое обязывает их к сотрудничеству с Вашингтоном в выявлении и депортации незаконных иммигрантов под страхом сокращения федеральных трансфертов, предоставляемых городам.