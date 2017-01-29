У памятника Героям Небесной сотни в Николаеве почтили память Героев Крут

В воскресение, 29 января, в Николаеве почтить память Героев Крут возле памятника Небесной сотни собрались представители власти и жители города.

Об этом сообщает пресс-служба николаевской областной организации «Народного Руха Украины».

Присутствующие священники собора Касперовской иконе Божьей Матери – УПЦ КП отслужили панихиду по погибшим от российских большевиков Героям.

Участие в церемонии от власти приняли городской голова Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко и заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир.