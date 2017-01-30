Доцент николаевского вуза нуждается в финансовой помощи в борьбе с онкозаболеванием

Кандидат филологических наук, доцент кафедры общей и прикладной лингвистики в Николаевском национальном университете имени В. А. Сухомлинского Виктория Железянкова нуждается в финансовой помощи в борьбе с лимфомой, которую у нее диагностировали в начале этого года.

Информация о сборе средств на лечение распространена в социальных сетях ее студентами и коллегами.

«Требуется незамедлительное прохождение курса химиотерапии, стоимость которого составляет 80 тысяч долларов США. Увы, таких денег ни у Виктории Валерьевны, ни у ее друзей и коллег нет!

В связи с этим родные и близкие обращаются ко всем неравнодушным, ко всем, кто знает Викторию Валерьевну, ко всем, кто когда-то посещал ее интереснейшие лекции, с просьбой о материальной помощи. Поверьте, иногда даже одна копейка может спасти жизнь! Помогите!» - говорится в одном из сообщений.

Средства можно переводить на карту 4149499640456768 Желязкова Виктория Валерьевна