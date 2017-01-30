Николаевская ОИК из-за членов от БЮТ не смогла зарегистрировать волонтера депутатом облсовета

Николаевская окружная избирательная комиссия не смогла зарегистрировать депутатом Николаевского областного совета волонтера Татьяну Полищук, так как для этого не хватило голосов членов ОИК.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в воскресение, 29 января, ОИК собралась на свое заседание, чтобы рассмотреть вопрос о регистрации Полищук депутатом, так как этого требует решение Одесского апелляционного административного суда. Сначала собравшиеся вынесли на голосование вопрос относительно исполнения решения вышеупомянутого суда, однако для этого не хватило голосов, так как комиссия собралась в не полном составе, а двое членов от ВО «Батьківщина» воздержались.

Татьяна Полищук

После этого один из членов комиссии акцентировал внимание на том, что невыполнение решения суда является нарушением закона. Вопрос был повторно поставлен на голосование и в этот раз все собравшиеся единогласно его поддержали.

Далее присутствующая на собрании Татьяна Полищук подала в ОИК необходимое заявление и пакет документов. На голосование был поставлен вопрос относительно того, чтобы зарегистрировать ее депутатом, однако двое членов от ВО «Батьківщина» вновь воздержались.

В итоге было принято решение перенести заседание на 2 февраля – последний день пятидневного срока, который отводится комиссии на принятие решения после подачи кандидатом документов.

Сама Татьяна Полищук на своей странице в Facebook возмутилась тем, что решение о том, быть ей депутатом или нет, принимают не избиратели, а комиссия.

Напомним, что Татьяна Полищук, которая на местных выборах баллотировалась в облсовет от «Батьківщини» после смерти депутата облсовета Владимира Гулина и отказа еще одного кандидата от мандата, должна была стать депутатом, но в областной организации «Батьківщини» ее не проинформировали об этом, поэтому ее признали «отказавшейся от регистрации депутатом Николаевского облсовета». Затем Полищук выиграла суд, который постановил зарегистрировать ее депутатом облсовета. Но этого так и не было сделано.