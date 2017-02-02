На Одесчине «черные береты» тренировались отбивать аэродром у террористов

В Одесской области отдельный батальон морской пехоты в рамках учений ВМС Украины отбил один из аэродромов у условного противника – гипотетических террористов.

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС Украины.

Морпехи поставили своей задачей деблокировать аэродром, захватить его и уничтожить (захватить) противника. С этой целью они для ввода противника в заблуждение совершили ложный воздушный десант.

«Основной тактический воздушный десант в составе десантно-штурмовой роты был высажен из двух самолетов. Десантники во взаимодействии с ротой морской пехоты и другими подразделениями одновременно с двух направлений вошли в непосредственное соприкосновение с противником, уничтожили его и заняли аэродром. После этого «черные береты» организовали охрану и оборону аэродрома, разведывательно-поисковые действия в районе, патрулирование, поиск диверсионно-разведывательных групп, тайников оружия, взяли под контроль транспортные коммуникации», - отмечено в сообщении.

- Я удивлен действиями наших морских пехотинцев, в частности, четкой организацией управления, взаимодействия подразделений, тем, как проведены воздушные десантирования, - отметил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Как сообщалось ранее, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск ВМС Украины.