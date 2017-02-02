Главный налоговик Николаевщины отказался отвечать на неудобный вопрос и убежал от журналиста

Анатолий Бондаренко Начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Анатолий Бондаренко отказался отвечать на неудобный вопрос о своем заместителе и стремительно покинул здание.

Об этом журналист «Преступности.НЕТ» Тарас Леонтян написал на своей странице в Facebook.

В соцсети Тарас Леонтян отмечает, что после недавнего назначения Анатолия Бондаренко на должность и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области, ведомство проводило несколько пресс-конфернций, на которые с неизвестных причин не приглашалось издание «Преступности.НЕТ».

Во вторник, 2 января, журналист издания попытался получить комментарий от налоговика после совещаний в здании Николаевской облгосадминистрации, но Анатолий Бондаренко быстро и молча покинул помещение.

«Вопрос был о том, как он вместе с привлеченной на Николаевщину своей одесской командой, взял в себе в замы некого Валентина Раду. Того Валентина Раду, который проходит фигурантом в уголовном производстве о похищении предприятия, пользуясь служебным положением», – поясняет Леонтян

«Какими профессиональными качествами коллеги руководствовался Бондаренко при выборе зама так и осталось тайной. Главному налоговику просто нечего ответить обществу за такое «мудрое» кадровое решение. Наверное, Бондаренко просто считает, что если умолчать темное недавнее прошлое соратника и его «умения», то всем от этого действительно станет легче», – резюмировал корреспондент.

Напомним, и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Анатолий Бондаренко после своего назначения привел с собой в ведомство пять своих коллег из Одессы, которые уже полгода занимают ключевые должности в управлении. Один из них оказался фигурантом уголовного дела.

Как известно, Анатолий Бондаренко был назначен и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области 11 ноября прошлого года. До этого он занимал должность заместителя начальника ГУ ГФС в Одесской области.

В Николаеве он сменил Владимира Дубеля, который проработал чуть более двух месяцев.

Стоит отметить, что Дубель в свое время на посту и.о. главы ГУ ГФС Николаевщины сменил Олега Ангелова, который был назначен на эту должность в середине июня прошлого года.

Его предшественник Игорь Кузьмин, также руководивший николаевской налоговой с приставкой «и.о.» был назначен на эту должность в ноябре 2015 года. Причиной ухода Кузьмина по собственному желанию стало как раз не утверждение его на должности главы ГУ ГФС Украины в Николаевской области.