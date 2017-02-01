Главой Центрального райсуда Николаева переизбрали Галину Подзигун

Председателем Центрального районного суда города Николаева переизбрали Галину Подзигун.

Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Так, 30 января в райсуде состоялось общее собрание судей, на повестку дня которого вынесли вопрос об избрании председателя суда. Единогласно на эту должность избрали действующую главу суда Галину Подзигун.

«Галина Подзигун имеет около 25 лет стажа в области права. Свою трудовую деятельность в Центральном районном суде Николаева она начала с 1992 года, заняв должность секретаря судебных заседаний, после занимала должности консультанта суда и помощника судьи. Указом Президента Украины от 14 октября 2005 года Галину Подзигун назначили судьей Центрального райсуда сроком на пять лет, а с декабря 2010 года – она назначена судьей бессрочно на основании Постановления Верховной Рады Украины».