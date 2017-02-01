Главой Центрального райсуда Николаева переизбрали Галину Подзигун

Председателем Центрального районного суда города Николаева переизбрали Галину Подзигун.
Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.
Так, 30 января в райсуде состоялось общее собрание судей, на повестку дня которого вынесли вопрос об избрании председателя суда. Единогласно на эту должность избрали действующую главу суда Галину Подзигун.
«Галина Подзигун имеет около 25 лет стажа в области права. Свою трудовую деятельность в Центральном районном суде Николаева она начала с 1992 года, заняв должность секретаря судебных заседаний, после занимала должности консультанта суда и помощника судьи. Указом Президента Украины от 14 октября 2005 года Галину Подзигун назначили судьей Центрального райсуда сроком на пять лет, а с декабря 2010 года – она назначена судьей бессрочно на основании Постановления Верховной Рады Украины».
«Решением Высшего совета юстиции от 18 июня 2013 года Галина Подзигун назначена заместителем председателя суда. В соответствии с изменениями в законодательстве, 11 апреля 2014 года на собрании судей Центрального районного суда было решено выбрать Галину Подзигун заместителем председателя суда сроком на один год. Решением собрания судей Центрального районного суда от 8 апреля 2015 года Галину Подзигун единогласно избрали председателем суда сроком на два года, а 30 января 2017 года решением собрания судей она была избрана на должность председателя суда сроком на три года», - отмечено в сообщении.