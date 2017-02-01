Николаевские прокуроры решили не отжиматься, а перечислить однодневный заработок на нужды военнослужащих в АТО

Сотрудники прокуратуры Николаевской области решили перечислить свой однодневный заработок на нужды николаевских военных, которые находятся на передовой в зоне АТО.

Руководство прокуратуры Николаевской области

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Сотрудники прокуратуры Николаевской области благодарят всех, кто передал эстафету участия во всемирном флешмобе #22РushUpChallenge. Уверяем, что мы готовы отжаться и 22 раза, и 100 раз, но после полного сохранения территориальной целостности Украины и полного восстановления мира. К этому времени усиленно тренируемся и повышаем свое боевое мастерство».

«В связи с обострением ситуации в городе Авдеевка Донецкой области каждый сотрудник прокуратуры решил перечислить свой однодневный заработок волонтерской организации, оказывающей помощь военным Николаевщины, которые сейчас находятся на передовой и ценой собственной жизни и здоровья продолжают защищать целостность нашей Родины. Слава Украине! Герои не умирают!» - отмечено в сообщении.

Напомним, что в недавнее время в соцсетях распространился флешмоб с 22 отжиманиями, который призван обратить внимание на проблемы военных с посттравматическим синдромом. Ранее николаевский нардеп Артем Ильюк высказал предложение не отжиматься 22 раза, а перечислить 22 гривны на нужды ветеранских организаций.