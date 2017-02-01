«Если мне не понравится, вы должны будете кого-то уволить», - Сенкевич поручил своему заму провести Масленицу

Сенкевич и Шевченко смотрят презентацию Масленицы В Николаеве 25-26 февраля собираются отметить Масленицу. В среду, 1 февраля, чиновники обсудили варианты проведения народных гуляний, но вопрос свелся к тому, что пока денег нет.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Мэр Александр Сенкевич изначально удивился, почему такой ажиотаж вокруг Масленицы.

- Не ожидал, что такое количество людей в христианском городе будет отмечать языческий праздник… У нас все праздники планируются, как свадьба на 500 человек в шикарном ресторане города, а получается всё ужином с родителями на кухне, - заранее предупредил горожан Сенкевич, что и здесь возможны «сбои».

Присутствующим горожанам и чиновникам представили два проекта празднования Масленицы на главной площади Соборной. От Управления культуры презентацию представила Ирина Бондаренко. Первой частью представленного проекта стали общие сведения о Масленице, а потом уже чиновница перешла к презентации с местными реалиями и локациями. В общем планируют задействовать не только Соборную площадь, но и Ингульский спуск, стоянку у мэрии и улицу Адмиральскую. Но движение по улице перекрывать не будут. Касательно еды, то кормить будут блинами, сыром и юшкой. Из традиций Масленицы в праздновании планируют исключить ритуал сожжения зимы и разместить мельницу с фонарями, которые послужат фотозоной.

Во втором плане Адмиральскую наоборот планируют перекрыть, чтобы сделать там силовые соревнования. Также создатели проекта предлагают сжигать чучело зимы, установить горки для детей, две фотозоны, провести «Брячину», народные забавы, театр кукол, файер-шоу. В общих чертах два проекта оказались похожими, и присутствующие решили обсудить, какой из них возьмут за главный. Следующее обсуждение состоится 6 февраля.

Мэр Сенкевич высказался, что в Соборную площадь нужно вдыхать жизнь, а поскольку её скоро будут реконструировать, то людей пора приучать к тому, что улица Адмиральская может быть перекрыта. Но одна из самых важных частей планирования таких мероприятий – это финансирование. Денег на проведение Масленицы нет.

- Сколько у нас денег в городском бюджете выделено на этот праздник? – спросил Сенкевич. - У нас не выделено денег на этот праздник, – ответил вице-мэр Евгений Шевченко, который ответственный на проведение фестиваля. - У нас не выделено денег на этот праздник. Ну, в принципе, нормально. Вопрос про кухню с родителями становится актуальным, – пошутил мэр.

Также Сенкевич сказал, что не видит никаких символов в сожжении зимы, поэтому не против такого обряда во время празднования Масленицы. По его мнению, важно, чтобы на площади не распинали младенцев и не ели снегирей.

- Как я вообще люблю все эти бесплатные праздники. К сожалению, рассчитывать на помощь финансовую наших бизнесменов и филантропов николаевских не приходится, потому что у нас есть опыт. Не дают денег. Мало это кого сейчас интересует, - сказал мэр.

В итоге было решено, что деньги будут искать в управлениях молодежи и культуры, а если организация Масленицы не понравится мэру, то придется уволить либо ответственного Евгения Шевченко, либо кого-то из подчиненных.

- Я за то, чтобы мероприятия проводить с размахом. Единственное, осталось понять, кто за это будет платить. Значит, ответственный за проведение мероприятия Евгений Шевченко. Полностью курируете это вопрос. Если мне не понравится, то вы должны будете кого-то уволить или уволиться самостоятельно. Вот и проверим вас, - подытожил мэр, чем вызвал смех в зале.

Вице-мэр Шевченко, в свою очередь, считает, что праздновать необходимо только в субботу, 25 февраля, так как на следующий день – это уже «прощальное» - (прощеное – ПН) воскресенье перед Великим постом.