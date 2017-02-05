В Испании открыли первый в мире мост, «распечатанный» на 3D-принтере

В испанском городе Алькобендас заработал изготовленный в декабре первый пешеходный мост, «распечатанный» на промышленном 3D-принтере.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Технология производства позволила оптимизировать распределение материалов и свести к минимуму количество отходов путем переработки сырья в процессе производства. Микро-железобетон использован только там, где это необходимо. Конструкция создана с полной свободой форм, сохраняя при этом пористость и сложные традиционные методы строительства. Мост длиной 12 метров и шириной 1,75 метра состоит из восьми частей. Он сделан из слоев расплавленного бетона, железобетона и армирован термопластичным полипропиленом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дубае открылось первое в мире офисное здание, напечатанное на 3D-принтере.