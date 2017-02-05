В Шарм-эль-Шейхе за год побывали 270 тысяч украинцев – они составляют большинство туристов на курорте

Украинцы вышли на первое место по количеству туристов, посетивших египетский курорт Шарм-эль-Шейх. На курорт украинцев завлекают низкими ценами на отдых.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на губернатора Южного Синая Халеда Фуда.

Так, крушение в октябре 2015 года пассажирского лайнера авиакомпании Кагалымавиа, который следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, ударило по туристической отрасли Египта. Россияне и британцы отказались от поездок.

- Туристический поток сокращается. Например, в 2016 году приехало около 1 миллиона туристов, тогда как в 2015 – 1,5 миллиона. В предыдущие годы наш регион посещало не менее 3 миллионов путешественников, а резкое падение потока связано с отсутствием россиян и британцев. В прошлом году в Шарм-эль-Шейхе большинство туристов составляли украинцы. На курорт приехало около 270 тысяч человек, примерно на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Ранее украинцы занимали четвертое-пятое место по туристическому потоку, а сейчас вышли на первое, - сказал египетский чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать в Коблево «агро-рекреационный кластер».