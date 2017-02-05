В Британии многодетная мать сбросила 115 килограммов и стала популярной в соцсетях

Жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей.

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на «Daily Mail».

35-летняя Симон Гейтли занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму. Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка тренируется в спортивном зале. Теперь на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 26,7 тысячи человек.

- Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру, - говорит она.

Напомним, ранее сообщалось, что австралийка назло своему бывшему бойфренду похудела на 65 килограммов.