В Киеве на Майдане прошла акция в поддержку жителей Авдеевки

В субботу, 4 февраля, на Майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку жителей Авдеевки.

Как сообщает Укринформ, в акции участвовали 20 активистов - членов общественной организации КримЅОЅ, военные капелланы и почти полсотни киевлян и гостей города.

"Это акция за мир. Мы не могли оставаться в стороне. Надо постоянно об этом говорить", - подчеркнули организаторы.

Сама акция - своеобразный флешмоб, цель которого - "постоянно держать под вниманием" события в городе, где с 29 января не прекращаются обстрелы боевиков.

Исполнительный директор международной правозащитной организации Amnesty International в Украине Оксана Покальчук призвала в своем выступлении обратиться к президенту Петру Порошенко с требованием содействовать скорейшей ратификации Римского устава.

"Чтобы превентивно те, кто совершает международные преступления, знали, что наступит ответственность", - подчеркнула она.

Участники флешмоба создали на Майдане своеобразную стену, к которой прикрепили плакаты с призывами SaveAvdiivka, цифрами погибших военных и гражданских в Донбассе.

По завершении акции все присутствующие повязали к этой стене красные ленты в знак солидарности с жителями Авдеевки.