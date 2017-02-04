Николаевский фотохудожник на своей выставке показал лучшие места Южного Буга

В Николаеве открылась выставка работ фотохудожника Александра Уса, которые в течение нескольких лет запечатлевал разные уголки реки Южный Буг, и решил, что пришло время поделиться своими вдохновленными снимками в авторском проекте с николаевцами.

Проект «Принади Південного Бугу» - результат его путешествий от самих истоков до устья реки, передает интернет-журнал «NikLife».

Сам автор считает, что Южный Буг является неотъемлемым украшением как Николаева, так и остальных областей, сквозь которые бежит река. На фотографиях Уса бурные склоны передают ощущения реальности, изображены характерные пейзажи украинских сел с пасущимися коровами на лугу и другие умиротворенные места, которые окружают нас каждый день.

На встрече он поделился занимательными историями из своего путешествия, в ходе которого были сделаны представленные снимки, а также своими личными впечатлениями. Мастер отмечает, что на выставке представлены лучшие работы из тех красот природы, в которых ему удалось побывать.

- Моей первой точкой был поселок Меджибож. Это там, где к реке Южный Буг присоединяется Днепр. По этому Меджибожу можно учить историю Украины: там были турки, татары, поляки, там, в конце концов, были украинские казаки. Потом, если двигаться дальше, есть женский Свято-Преображенский монастырь, в той же Хмельницкой области. Когда туда приезжаешь, там невозможно работать, там не хочется думать. Даже когда обнаженная женщина купается, ты не думаешь о ней, а думаешь, как это красиво. Хоть красиво и первое, и второе, - заявил фотохудожник.

- Если двигаться дальше, то я всегда как-то несправедливо пропускаю Винницу. У меня нет материалов такого уровня о Виннице. И теперь я понимаю, что я не совсем туда попал. Винница дала Президента, Винница дала премьера, а мне нечего показать. Поеду снимать теперь, - шутит Ус.

Издание отмечает, что с опозданием ознакомиться с работами фотохудожника приехали и николаевский губернатор Алексей Савченко вместе с городским головой Александр Сенкевич, которым Ус лично провел экскурсию и ознакомил с каждым снимком.