Николаевская «аграрка» и интернаты присоединились к сбору помощи для жителей Авдеевки

Коллектив Николаевского национального аграрного университета присоединился к сбору средств для помощи жителям Авдеевки.

Об этом идет речь в сообщении университета.

Сотрудники вуза собрали и перечислили 18 тысяч 787 гривен. Студенты университета и технолого-экономический колледж ННАУ перечислили 3 тысячи 585 гривен. Учебно-научно-практический центр вуза выделил продукты питания, консервацию (помидоры, огурцы, томатный сок) и свежие овощи (капуста, свекла, лук).

Как сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА, сотрудники интернатных учреждений области также откликнулись на призыв помочь жителям Авдеевки.

«Посылки с теплыми вещами, продуктами питания, средствами гигиены для пострадавших от боевых действий в Авдеевке собрали педагоги Шевченковской общеобразовательной школы-интерната Витовского района, Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей» Кривоозерского района, Владимирской школы-интерната Казанковского района, Мешково-Погореловской школы-интерната Витовского района и Николаевской санаторной общеобразовательной школы-интерната. Собранную помощь передали в приемный пункт. Коллектив Антоновской общеобразовательной школы-интерната на общем собрании принял решение перечислить дневной заработок всех работников заведения на специальный счет для помощи жителям Авдеевки», - идет речь в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве установили палатку для сбора помощи в Авдеевку.