В Николаевской области будут искать могилу итальянского солдата, погибшего во Вторую мировую

Фото - иллюстрация В селе Лидиевка в Доманевском районе Николаевщины проведут поиски вероятного захоронения останков итальянского солдата Гэрри Умберто.

Об этом сообщили в пресс-службе Доманевской райгосадминистрации.

10 января в Доманевскую централизованную библиотечную систему поступило письмо, в котором граждане Италии разыскивают могилу их родственника. По данным итальянской юстиции, Гэрри Умберто 1911 года рождения похоронен на военном кладбище в селе Лидиевка (вероятно, что это случилось во времена Второй мировой войны - ПН). Родственники погибшего просят сообщить информацию, которая может подтвердить точность этих сведений, возможно есть надпись с его фамилией на месте, где он похоронен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине археологи исследуют древнее культовое сооружение и урочище Гард.