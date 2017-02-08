«Не оставьте нашего сына в мире тишины»: маленькому николаевцу нужен дорогостоящий слуховой имплант

Родители полуторогодовалого жителя Николаева Степана Фесенко просят оказать помощь в покупке дорогостоящего импланта, для того, чтоб их ребенок мог слышать.

Об этом в своем письме на редакционную почту "Преступности.НЕТ" сообщила мама мальчика Анастасия Фесенко.

По ее словам, она работает медицинской сестрой, на данный момент находится в декретном отпуске, а ее муж Константин - водитель такси.

"Наш младший сын Фесенко Стёпа родился 07.11.2015 года (на три недели раньше). Домой с роддома пришли, сразу заметили, что с ребёнком что-то не то. Он постоянно запрокидывал голову назад. Мы бегали по разным врачам. Нам ставили задержку физического развития. Плохо держал голову, слабые мышцы. Мы всё время ходили на массажи укреплялись. А в семь месяцев дедушка заметил, что Стёпа не отреагировал на сильный сигнал машины", - рассказала в своем письме мама ребенка.

Поле этого, родители повезли ребенка в киевский институт, в котором мальчику поставили диагноз - двухсторонняя нейросенсорная глухота 4 степени.

"Мы сразу поехали в Киев в институт отоларингологии им. Проф. Коломийченка на обследование. Там подтвердился страшный для нас диагноз: двухсторонняя нейросенсорная глухота 4 степени. Это был очень большой шок для всей нашей семьи. Мы плакали, паниковали, не знали, что делать дальше. Врачи киевского института рекомендавали кохлеарный имплант. С ним Степашка будет слышать как кипит чайник, пойдёт в общеобразовательную школу и должен стать профессором", - пишет Анастасия.

По ее словам, они встали в очередь на получение импланта от государства, но так как перед ними стоит несколько сотен человек, а операцию желательно сделать к двум годам, то родители Стапана Фесенко решили собирать деньги на имплант самостоятельно.

"Мы стали в очередь на получение импланта от государства. Мы в очереди 274. Операцию желательно сделать к двум годам, так как речь развивается с 2-х до 3-х лет. А мы очень хотим чтоб Степашка нас слышал и начал говорить. В слуховом центре нам выписали счёт на имплант 879 005 гривен. Для нашей семьи это неподъёмная сумма, поэтому вынуждены обращаться к добрым людям за помощью", -пишет мама ребенка.

При этом она добавляет, что в июле прошлого года они купили слуховой аппарат(стоимостью 16 200 гривен) сверхмощный, как советовали тоже врачи, но результата никакого от него не было. Поэтому нужен только имплант.

"Мы никогда не думали, что окажемся в таком затруднительном и тупиковом положении, что придётся обращаться за помощью к незнакомым людям. Мы и предположить не могли на сколько спасение собственного ребёнка может зависеть от посторонних людей. Мы очень надеемся на отзывчивость. Очень хотим помочь нашему сыну. Пожалуйста помогите нам!!! Помогите Стёпе услышать свой смех, мамино "люблю", папино "горжусь". Очень надеемся, что вы нас услышите и не оставите нашего Степашку в мире тишины. Будем благодарны за любую оказанную помощь", - написала мама.

Контакты родителей: Фесенко Анастасия Игоревна 0935667069, 0990813732, Фесенко Константин Викторович 0935687069.

Реквизиты для помощи

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