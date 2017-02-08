В Николаеве жилая многоэтажка, построенная на основании сомнительного договора с прокуратурой, признана самовольной постройкой

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас Жилой многоэтажный дом, построенный по адресу улица Чкалова 88/5 в Николаеве, признан самовольной постройкой, так как построен на земельном участке, на который у застройщика не было никаких прав.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что осенью 2016 года депутат Николаевского городского совета Елена Киселева в ходе сессии горсовета призвала провести комплексную проверку, чтобы выяснить, каким образом прокуратура Николаевской области стала строить жилые дома, которые были выделены ей под строительство здания прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, депутат обратила внимание на утратившее силу решение Николаевского городского совета от 19.11.2014 №44/43 о передаче прокуратуре области в аренду сроком на 2 года для строительства и обслуживания жилого дома земельный участок на улице Чкалова 88/5. Ранее эту землю прокуратуре области предоставил горсовет в постоянное пользование решением от 31 октября 2013 года №34/23.

«Ею установлено, что договор аренды земли с прокуратурой не заключался, сведения о каких-либо правах прокуратуры на земельные участки в Государственном реестре прав отсутствуют. Выездом на место установлено, что на одном земельном участке уже построен многоэтажный жилой дом», - сообщили в прокуратуре.

С целью проверки обстоятельств, изложенных депутатом Киселевой, прокурор Николаевской области Тарас Дунас 17 октября 2016 года назначил служебное расследование, в ходе которого было установлено, что действительно городской совет в 2013 году отводил в постоянное пользование земельный участок для строительства здания прокуратуры. В дальнейшем решением городского совета было изменено целевое назначение этого земельного участка из служебного в жилое - для строительства жилого дома.

«Это произошло с нарушениями действующего законодательства, на что обратила внимание депутат городского совета Елена Киселева. Любые правоустанавливающие документы на земельный участок прокуратура не оформляла, документы по отводу земельного участка и изменение его целевого назначения в прокуратуре отсутствуют», - заявили в николаевской прокуратуре.

То есть после решения городского совета прокуратура должна была заключить договор с мэрией на аренду выделенного ей земельного участка. Однако, прокуратура почему-то этого не сделала.

- Никаких договоров аренды не оформлялось. Поэтому я и не видел при передаче дел от предыдущего прокурора, что мы являемся балансосодержателем какого-то земельного участка. Поэтому строительство совершалось самовольно в способ, ничем правовым не предусмотренным, - заметил Тарас Дунас во время своей последней пресс-конференции.

В итоге выяснилось, на основании чего все же компания-застройщик построила на «прокурорской», хотя по факту так и оставшейся городской, земле многоэтажный жилой дом. Один из предыдущих прокуроров Николаевской области вопреки требованиям действующего законодательства 24 декабря 2014 года подписал договор инвестирования с компанией-застройщиком, чем создал условия для занятия части земельного участка и осуществления на ней строительства жилого дома. Отметим, что в это время прокурором Николаевской области был Владимир Комашко.

- В этом договоре было предусмотрено на органы прокуратуры 5%, аж 5% от всей площади для того, чтобы мы имели возможность дать работникам служебные квартиры. Почему 5%, откуда взялась эта цифра, я для себя ответа не могу найти. Те лица, которые подписывали договора, на данный момент в системе прокуратуры не работают. В связи с чем я обратился в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры, передал материалы, и соответственно написал письмо в ГАСК, по результатам этого письма декларация на строительство аннулирована, лица привлечены к административной ответственности. Строительство считается самовольным, - заявил прокурор Дунас.

В связи с этим, по его словам, он уже общался с руководством городского совета, чтобы они занялись урегулированием этого вопроса.

Стоит отметить, что даже указанного «инвестиционного» договора, как и в целом каких-либо документов на земельный участок и тем более на дом, в прокуратуре Николаевской области нет.

«Копию этого года договора предоставила компания-застройщик на запрос прокуратуры только во время служебного расследования», - отметили в ведомстве.

Между тем также было установлено, что для застройки земельного участка компания-застройщик предоставила в городской совет недостоверные данные относительно правоустанавливающих документов на земельный участок и 29 декабря 2014 года получила согласования градостроительных условий. Помимо этого, компания внесла недостоверные данные о правах на земельный участок при декларировании начала строительных работ и о готовности объектов по адресу улица Чкалова угол 1-Слободская, улица Чкалова, 88/5.

В связи с этим прокуратура обратилась в ГАСК, который, в свою очередь, отчитался, что 30 декабря 2016 года провел внеплановую проверку, которая подтвердила нарушения законодательства в сфере градостроительной деятельности.

«По результатам проверок составлены акты, протоколы об административном правонарушении и направлены предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил. Кроме того, отменены разрешительные документы, поскольку последние содержат недостоверные данные о наличии права пользования (застройки) на земельный участок», -

Что касается подписавшего договор от лица прокуратуры, то, по словам Тараса Дунаса, он направил все материалы по данному вопросу в Генеральную инспекцию Генеральной прокуратуры Украины с целью решения вопроса в порядке Уголовного кодекса Украины.