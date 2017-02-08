Мэр Сенкевич и «Центрлифт» запустили лифты в двух николаевских общежитиях

Во вторник, 7 февраля, городской глава Николаева Александр Сенкевич и директор компании «Центрлифт» Сергей Швец запустили в двух общежитиях три новых лифта, которые не работали более 15 лет.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как пояснил директор ООО «Центрлифт» Сергей Швец, в многоэтажке по адресу переулок Кобера 13-А есть один рабочий старый лифт, но он поддается слишком большим нагрузкам и пассажиропотоку. Чтобы разгрузить старый подъемник, был установлен еще один полностью новый лифт. В доме по Кобера 13 лифты же были давно разворованы полностью, поэтому «Центрлифт» проводил все работы с самого начала и теперь жильцы общежития стали полноценными пользователями двух новых кабин. Также Швец добавил, что недавно «Центрлифт» также установил новые подъемники в городской больнице №4

­ Сергей Швец – Эти пассажирские лифты выдерживают нагрузку до 400 килограмм. До сегодня лифты были разгромленные и разворованные. Лифт с работами, которые подразумевают кроме установки кабины еще возобновление электропроводки, реконструкцию и очистку от мусора шахты, ремонт машинного помещения, обходится около 600 тысяч гривен, – сказал Швец.

Александр Сенкевич Мэр Александр Сенкевич также поздравил жителей домов с запуском лифтов, которые не работали более 15 лет, что вызывало многие неудобства граждан. Сенкевич обратился к жильцам домов, чтобы они берегли новое дорогостоящее оборудование, купленное за средства николаевских налогоплательщиков. Кроме того, жители этих двух общежитий пообщались с городским главой о проблемах своих домов, посетовали на работу ЖЭКа. Александр Сенкевич в свою очередь посоветовал николаевцам создавать ОСМД, что позволит жильцам домов эффективно управлять своей собственностью и заказывать любые услуги, что актуально в связи с вынужденным повышением тарифов за услуги ЖЭКов. Сенкевич также отметил, что организация ОСМД в доме также влечет за собой возможность предоставления таким домам помощи от городской власти.

Напомним, ранее в Николаеве после проведения монтажных работ запустили три лифтовых кабины, которые не работали около 20 лет.